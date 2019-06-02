張建宗：受惠政策及惠民措施　有5人基層戶稍後最多可獲1.5萬元 (10:46)

張建宗在網誌中，以一個有5名成員的基層住戶作例子，解說政府各項津貼如何幫助基層。他舉例稱，根據在職家庭津貼計算方法，全職工作的父親可獲每月1200元高額津貼，兩名就讀中學的子女每月合共可獲2000元兒童津貼，70歲的祖母可領取每月3585元高額長津，再計及兩名子女一次過獲發合共5000元學生津貼，和其中一名子女為下年度中學文憑試學校考生，可獲代繳考試費3132元等，這個基層住戶可獲額外發放14917元。

此外，他指出，政府預計最快在兩星期後，向領取長津、「生果金」、傷殘津貼和綜援市民「出雙糧」。另因應有32萬名市民未在領取公共交通費用補貼期限內領取1月份補貼，政府推出臨時特別安排，這些市民可於下周六（15日）前，透過致電計劃熱線電話2969 5500登記，申領逾期未領取的補貼。

張建宗指出，本屆政府致力構建一個關愛共融平等的社會，正所謂「民生無小事」，無論大事或小事，只要關乎民生，政府都會高度重視，急民之所急。他續說，政府會繼續善用一國之本，兩制之利的獨特優勢，發展經濟，改善民生。

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