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2019年6月2日星期日
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私家車失控衝落山坡 司機失蹤
(09:06)
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沙田道風山路18號發生交通意外。清晨5時49分，一輛私家車沿道風山路上斜時，懷疑失控衝落路邊山坡。警方接報到場，未見司機蹤影，現場有1米欄杆被撞毀；警方仍在調查意外肇因。
相關字詞﹕
沙田
道風山路
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