【六四30年】記者前軍人學運領袖親述當年 (14:05)

多名1989年在北京身歷其境的記者，最近憶述當年採訪「六四」的所見所聞和此後的所思所感，拍攝短片講述「我的六四故事」。這套「我是記者—我的六四故事」短片系列，自5月5日起在YouTube影片頻道及facebook專頁啟播，為歷史作見證。

「我是記者—我的六四故事」影片系列啟播

除了記者，當事人亦親身見證。1989年6月3日，當時的北京戒嚴部隊雷達站站長李曉明親述，曾接到命令要「不惜一切代價進入天安門廣場」，並獲軍隊派發槍支子彈，他就在6月5日廣場親睹戒嚴部隊、坦克和裝甲車。李曉明說，「我在廣場上沒看見屍體」，「但有被子彈打出彈洞的褲子、沾滿血漬的棉襖……」。

前軍人：當年接命令 不惜代價入廣場 獲派槍彈 進城見血棉襖有彈洞褲子

至於「坦克如何壓倒人？」這個有關六四事件多年糾纏不清的問題，至今仍被否認當時有「武力鎮壓」之說的人掛在嘴邊。學運參與者方政則以其斷腿作證。他講述6月4日清晨與學生一同從廣場撤退，到西長安街遇到軍隊放煙霧彈，他救助身旁昏倒的女生期間，被高速駛來的坦克輾過，醒來後已身在醫院，失去雙腿。

方政冀尋當年拍照者 為坦克輾斷雙腳作證

八九民運被鎮壓後，北京市公安局6月13日發通緝令追捕21名學運領袖，如王丹、吾爾開希、周鋒鎖、封從德及柴玲等。當中部分人在各界人士秘密張羅的「黃雀行動」協助下，輾轉經香港後成功逃亡海外。30年後，封從德講述當年與柴玲逃亡的經歷，以至後來創立網站「六四檔案」，盼能保留歷史真相，再作反思。

封從德：香港是中國民主燈塔不滅 問候朱耀明「港愈來愈艱難」

1989年4月，香港中文大學二年級生潘毅與一眾關心內地的同學，前赴北京聲援學生；6月4日凌晨槍聲響起時，她與北京學生均同身處天安門廣場，在長安大街親睹北京市民不怕死，往坦克和槍口方向走去，只為要找孩子及保護學生。但為了保護工作的伙伴，潘毅緘默30年，說這是因為「有理想的同伴犧牲了，要背負他們的信念，做他們的未竟之事」。

潘毅當年赴京歷鎮壓 為護伙伴緘默30年

在六四事件中失去孩子或配偶的一群死難者家屬，組成「天安門母親」群體，多年來一直要求中共平反「八九民運」、徹查及公布「六四」事件真相，向死難者家屬道歉；當中有家屬感嘆說，「我們很多老一輩的，死了很多……能不能等到那一天，我們還不知道」。發言人尤維潔今年在facebook發布多段影片，死難者家屬親述當年一夜之間驟然失去兒女、丈夫或妻子的悲痛。

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