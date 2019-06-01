【非洲豬瘟】上水屠房料明日中午完成殺豬　陳肇始：目標日日清屠房豬 (18:00)

陳肇始昨晚見記者時稱，上水屠房內約有4700隻豬，她今表示經點算後，確認上水屠房內有約4100隻豬。她表示，今日與業界會面時，未有談及殺豬賠償問題，但政府早前已說過，會以市價賠償銷毀了的豬。

陳肇始指出，目標是做到「日日清」屠房豬，在會面中已與業界坦誠溝通，但這涉及整個屠宰運作鏈的工作，業界仍需時溝通。她表示，非洲豬瘟潛伏期是4至19日，業界承諾盡量縮短活豬留在屠房的時間。

業界代表則稱，活豬代理及供應制度令「日日清」未能即時實現，但他們會繼續與局方深入溝通，「在非常時期用特別的方法處理」活豬停留在屠房的時間。鮮肉大聯盟副主席關國華其後補充，「無可能日日清」，稱聯盟應政府要求，已和業界開會，期望業界於36小時（1.5日）內完成屠宰程序。他估計，驗出非洲豬瘟的豬停留在屠房多日仍未屠宰，可能因為那是燒臘用的中豬。他表示，已通知業界應按需求入口活豬。

對於日後會否停止輸入內地豬，陳肇始表示，目前本港活豬主要來自內地，故從供應角度，希望完成清洗上水屠房後可盡快恢復供應內地活豬。當局強調，國際做法都是觀察豬的表徵，以確認牠們有無感染非洲豬瘟，供港內地豬的檢疫在內地清水河已開始進行，內地對豬有長時間觀察，若發現有非洲豬瘟便會停止供港；本港在文錦渡安排獸醫檢查每一隻豬，活豬進入屠房前亦會再受檢查。

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