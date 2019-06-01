東涌辦全港首個濕貨墟市　居民：冀設立臨時街市 (17:41)

政府去年宣布於東涌區內設立公營街市，最快7至8年後落成。墟市於東涌安東街足球場舉行，毗鄰空地為去年區內居民投票得票最高的臨時街市選址。

在東涌居住了18年的琼姨，每星期都會花約來回兩個小時，拖一架手拉車到深水埗北河街街市買菜，她稱在東涌街市購買一頓飯的食材，需要約200元，在深水埗購買只需一半價錢。琼姨間中會到墟市擺賣，她希望政府能撥款，在區內舉辦墟市或設立臨時街市，「自己可做些生意，街坊也能買到較便宜的食材」。

東涌居民阿飛曾當過一年的流動小販，今日特意到墟市擔任義工，負責凍肉的攤檔。他認識部分東涌街市的檔主，從他們口中得知租金壓力頗大，只能將成本轉介街坊身上，他形容是「層壓式欺壓」。阿飛續說，區內街市由領展壟斷，「街坊怎負擔得起物價？」，他舉例指，3斤菜在深水埗街市只售10元，但在東涌街市一斤菜售價14元。

撐基層墟市聯盟發言人張延表示，舉辦濕貨墟市的衛生要求較一般墟市高，申請上需要額外程序及牌照，成本亦因而增加，他建議政府及區議會撥款，資助非牟利組織舉辦日常化墟市，讓東涌居民有更多購物選擇。

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