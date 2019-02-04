【逃犯條例】李家超拒評劉鑾雄移交澳門　梁志祥：社會憂有人在內地被砌生豬肉 (16:23)

立法會保安事務委員會繼續討論《逃犯條例》修訂草案。民主派區諾軒關注，如草案獲通過後，政府將如何處理劉鑾雄案，會否移交他至澳門。保安局長李家超表示，不會討論個別個案；另補充指出，任何司法管豁區向香港提出移交請求，港府將會按個案的事實根據、案情和證據處理。
區諾軒質疑，政府為何多次評論台灣殺人案，卻又稱不評論個別案件，不回應如何處理劉鑾雄案。他質疑，劉鑾雄日前撤回司法覆核，政府翌日便提出修訂，兩者是否曾經有「夾過」，並再度追問修例後會否移交劉鑾雄。李家超再次強調不評論個別個案，至於台灣殺人案，政府回應是因為社會已討論一段時間，但政府並無談及殺人案細節。區諾軒批評李家超準則不一。
另外，民建聯梁志祥不點名提出桂民海案，指有人在內地被控撞車引致他人死亡，該案雖然有證人，但社會有疑慮指被告「被砌生豬肉」，又質疑證據的真假，顯示社會憂慮也會有其他人在內地「被砌生豬肉」。
律政司副國際法律專員林美秀指出，香港採取最嚴謹的要求，要求移交一方需要提交表面證據，而陪審團會審視。至於如涉案人認為「被砌生豬肉」，林美秀表示，被告可提出不在場證據，以證明自己被冤枉。
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