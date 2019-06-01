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【逃犯條例】李家超：陳同佳不會移交內地　只會移交至台灣 (14:22)

政府提出修訂《逃犯條例》，稱目標為處理台灣殺人案和堵塞法律漏洞，惟台灣陸委會過去已多次聲明，如以「一個中國」為前提，不會同意申請移交陳同佳。民主黨涂謹申在保安事務委員會特別會議上，質問保安局長李家超，中央是否有意在修例後，引渡陳同佳回內地。李家超嚴正聲明回應指出，有關疑犯不會移交內地，「只會移交至台灣」，強調不涉及中央的問題，不會移交至內地。

涂謹申批評，特區政府近日不敢回應台灣「中央當局」是什麼，是為了方便日後修例後，中央會稱台灣是中國一部分，有理據申請移交陳同佳回內地受審。他亦指控，香港警方問台灣取得證據，也是為方便日後提交相關證據給內地。他亦批評，政府過去貶低議員私人法案，亦不理會大律師公會意見，導致香港現時無法處理台灣殺人案。

李家超聽後發出嚴正聲明，指出台灣殺人案的有關疑犯，「不會移交內地，只會移交至台灣」。涂謹申追問，中央政府有無確保修例後不會申請移交，李家超回應稱，這不涉及中央問題，強調疑犯不會移交至內地。

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