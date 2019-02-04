【非洲豬瘟】肉檔大排長龍　市民為包糉420元買4斤豬腩 (13:55)

上午11時半，春秧街永利肉食公司門外已有25人排隊。排隊伍中間的蔡太稱自己已排了5分鐘，因想包糉，需買腩肉，但走遍炮台山超市都無腩肉賣，直到去到春秧街的肉檔位才找到。她表示自己不知往日價錢大約多少，最後她用了420元買了4斤豬腩，即平均105元一斤。

另一主婦梁太自言平日少煮飯，但每逢周末及過節就會「大製作」，全家十多個人一起吃飯，今日特別想買豬骨煲湯，肉檔答應下午「返豬」後為她留（100元）一斤多豬骨，價格由過往50至60元一斤，增至80元一斤。她認為「啖湯好重要，就算用雞湯煲都要落瘦肉」，又感嘆一斤多應該不夠，但無奈反問「唔通我買二百蚊豬骨咩」。

北角糖水道肉檔新華園老闆娘陳太透露，早上從荃灣屠房來貨的5隻豬，今晨已賣完，預告下午12點半再從荃灣屠房「返豬」1隻。現場所見，每有貨到，檔口已有約10人圍著豬檔排隊。她指出政府沒足夠途徑讓市民知道無豬賣，她也不敢預計上一次和今次合共虧蝕多少，「人（哋）又無人工，我哋日計嘛」。

另外，陳太也不滿早前荃灣屠房停止屠宰豬隻，「你無事，應該要劏嘛，令市民無得食，食肆又無得用」。

食環署則強調，現時買手正與食環署點算豬隻數目，如一切順利，預計明日（6月2日）凌晨可銷毀豬隻。署方又表示，根據搜集的初步資料顯示，有關豬隻在5月25日運到上水屠房，當時未出現非洲豬瘟病徵。有關個案仍在調查中，暫未能確定豬隻如何感染病毒。

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