小一統一派位結果公布　獲派首志願家長稱「筵開十席」慶祝 (13:36)

名校區九龍城41校網的統一派位中心，今早8時半已有10多名家長在中心門外等候結果。兒子獲派喇沙小學的王太對派位結果感開心，稱會「筵開十席」慶祝。她表示，去年特意搬到41校網，平日會找教師替兒子補英文和全科，周末也會讓他上興趣班，每月涉及逾萬開支，早前亦報了11至12間私校和直資學校，當中獲1間取錄，但也計劃放棄私校的學位。

十年前移居香港的陳先生，女兒成功入讀第一志願瑪利諾修院學校，他說為選校專程由長沙灣搬到該校網，租金月花2萬元，稱本身也沒一定要入第一志願，只希望是九龍區相對好的學校，「瑪利諾也沒有覺得特別好，她的好處是有聯繫（的中學），我們就懶一點，希望不要太麻煩」。陳先生說，香港競爭和壓力大，雖然也想孩子健康成長，但心裏面也希望孩子「更成功一些」，認為小時候孩子也要經過比較艱苦的訓練。

另一家長俞太專程月花兩萬元搬至該區校網，最後女兒被派至他區，最終獲派的學校在派位表從沒填過，「都不知道如何抽」。她質疑小一入學機制下的自行分配學位階段，會計算小朋友是否有宗教或有否兄弟姊妹正就讀，「無宗教就不用入這些學校，我覺得很不公平」，現時預計會去兩間學校叩門。

失落首志願的陳先生表示，最終獲派第三志願伍華小學，笑言可能輸運氣，因「派位講彩數」，指當然不會有第一志願這樣開心，但現也不打算叩門，「頭三志願都可以，也是好學校」。

隨着政府2012年宣布「零雙非」政策，今年再無雙非學童，今年參加小一入學統一派位人數大減4837人。

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