【逃犯條例】李家超：提高刑期門檻至7年是唯一修訂　其他屬行政措施 (12:25)

張超雄批評，若不將人權保障、無罪假定的保證寫進法例，以行政措施實施是「完全不可靠」，變相僅由特首「一人拍板」，又警告如罪行刑期門檻提高至7年或以上，剔除色情罪行，將變相容許色情犯在香港「周街走」，違背最初聲稱要彰顯公義目標。李家超說，政府和不同人士溝通後，認為移交問題要審慎處理，處理「最嚴重的案件」，至於兒童性罪行，有域外法權可處理。

民主黨尹兆堅發言時質疑內地的司法制度，並以銅鑼灣書店事件為例，稱假如修例後，林榮基被扣留內地，問政府「你點救佢啊」。李家超強調不能討論個案，但指出「一罪不能兩審」，不論是否被定罪，將來不能再處理，又說香港有出版自由，如在香港不屬犯法，則不符合移交原則。

其後，民主黨鄺俊宇多番追問，特區政府有否撤回條例草案的權力，又問中央政府有否向特區施壓。李家超表示，任何條例的提出或撤回，都是特區政府負責，由特區自己按需要提出及決定。鄺俊宇斥李家超迴避問題，再問政府能否保證，修例對香港經濟前景及營商零影響，李家超則解釋「打擊有組織犯罪對任何人都有利，包括營商」。

另外，馬逢國稱有業界憂慮修例後對新聞自由、創作自由有影響，演藝界亦擔心內地陰陽合同問題，導致業界誤墮法網而被引渡。李家超則說香港言論自由受《基本法》充分保障，不會因言論構成刑事罪行，另外新聞自由亦獲保障。

而工聯會何啟明發言時，就引述民主派反修例的宣傳單張，向官員質問民主派的「一旦成功修例，港人財產可被沒收」言論是否正確，律政司副國際法律專員林美秀指出，外地法院提出沒收命令時，須證明涉案財產與犯罪關係，而如果香港法院認為命令違反公義，也可拒絕執行，強調沒收命令並非如坊間所言的「殺人封艇」。

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