【逃犯條例】佘繼標稱內地仍有潛規則　憂中小企「誤中地雷」 (11:18)

出席同一節目的香港總商會理事、行政會議成員林健鋒對政府的新修訂表示歡迎，認為政府聆聽各界意見，但不認同是傾斜商界，「這也是市民要求」，減低將來誤墮法網的可能性。他表示，《逃犯條例》修例事在必行，希望政府加強解釋。

政府日前就《逃犯條例》修例再提新修訂，拋出6項建議，包括移交罪行適用範圍由可判監逾3年的罪行，提高至可判監7年或以上；及透過政策聲明，說明港府只處理由內地最高人民檢察院提出的申請等。

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