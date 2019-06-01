【逃犯條例 ．短片】張建宗重申移交有重重把關　強調無政治任務 (10:31)

政務司長張建宗表示，政府對移交逃犯程序有嚴謹把關，不會隨便移送逃犯，又強調政府在修訂《逃犯條例》上無政治任務。
張建宗今早在港台節目《星期六問責》中稱，「如果我們要移交(逃犯)，一定會有一個證書，對方一定要接受，我們才送人走，不是隨便移送」。他又說，人道要求如探視、公開審訊、有律師代表，可以由特首在發出證書前加入。張建宗指出，不將額外人權保障寫入修訂《逃犯條例》中，是要保持靈活性，重申有嚴謹的重重把關。張建宗表示，移交逃犯程序由中立、非政治化的公務員執行，強調無任何政治任務、無任何隱藏議程、無「彈弓手」，政府真正希望實事求是。
張建宗節目結束後接受記者訪問時重申，政府一直樂意與不同團體及持分者溝通，討論修例，希望通過深入淺出的解釋，市民大眾能明白修例內容，並感到放心及安心。他指出，政府並無訂立「死線」要求立法會在7月前一定要通過草案，政府會將決定權交給立法會大會，全力配合立法會討論，希望能在「陽光之下」將草案說清楚。
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