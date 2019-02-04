【逃犯條例】李家超稱法律界不了解逃犯例運作　法律界選委聯署促政府會面「開導誤解」 (23:29)

立法會保安事務委員會今早（31日）舉行特別會議，討論《逃犯條例》修訂，保安局長李家超在會上稱，新聞界以至法律界人士「根本唔了解《逃犯條例》嘅運作」。30名法律界選委其後向特首林鄭月娥發聯署信，「誠邀」（cordially invite）她或相關官員，在條例草案6月12日「直上大會」恢復二讀前，與法律界選委公開會面，「開導（enlighten）我們對草案的誤解」。
聯署信指出，有關會面亦可以成為法律界選委與當局討論修例好壞，以及對香港法治和一國兩制的潛在影響和惡果。
另外，香港記者協會對李家超的言論表示極度遺憾。對於李家超稱新聞界及法律界「無真係睇吓我哋草案嘅內容，咁所以有啲係真係唔了解」，記協指出，新聞工作者作為前線採訪人員，「職務上必須閱讀政府提供的文件，並了解不同意見人士的看法」，強調傳媒工作者對修例有擔憂，是「因為太了解內地的司法和政治制度，還有中港兩地的不對稱關係」。
記協表示，本港十多個傳媒機構及其記者工會，曾兩度去信約見李家超希望商討《逃犯條例》修訂，惟李家超稱「公務繁忙」拒見。但李家超又稱「曾向新聞界解說」及新聞界因此已安心，「只會令人懷疑，局長是否只選擇性與政府視為有建設性的新聞界會面，對草案抱持質疑的新聞界則置若罔聞」。
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