【非洲豬瘟】上水屠房死豬染非洲豬瘟　即晚停止運作消毒　銷毁4700豬 (21:52)

陳肇始表示，漁護署反覆化驗涉事死豬樣本後，今晚約9時證實樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，之後已立即知會各方。漁護署已根據法例，宣布上水屠房成為非洲豬瘟受感染地區，會盡快殺豬及清洗和消毒上水屠房。

陳肇始強調，自上次上水屠房有豬驗出非洲豬瘟後，當局已加強關口檢驗，派出獸醫在文錦渡關口檢查每一隻豬會否有異常，活豬進入屠房前亦再有獸醫檢驗。今次再發現屠房內有豬感染非洲豬瘟，陳肇始稱近日內地豬來港後進入屠房前，當局一直無發現有病豬或死豬，亦沒發現有豬出現非洲豬瘟病徵，不排除涉事的豬進入屠房時，因仍處於非洲豬瘟的4至19日潛伏期內，故未被發現染病。

上次撲殺上水屠房逾6000隻豬時，政府表示會按市價賠償予業界，陳肇始說今次做法一樣，但拒絕回應上次賠價總金額或今次估計賠償金額，稱「未去到這個階段」，政府需先向立法會報告事件，同時會繼續與業界溝通。

至於上次上水屠房停運期間，原應不受影響的荃灣屠房亦自行停運，令市面連續多日無新鮮豬肉供應。陳肇始表示，今晚再發現非洲豬瘟病豬後，已即時聯絡荃灣屠房，要求荃灣屠房維持運作，強調屠房無合理辯解下不可關閉。

《明報》記者晚上到上水屠房觀察，發現屠房保安及工作人員已戴上口罩，閘內用帳篷搭建臨時消毒區，有警員在閘外維持秩序。有身在屠房的業界人士表示：「又中咗！又唔使做！上次（賠償）都未收錢，又嚟！」

今次已是上水屠房本月第二次發現非洲豬瘟病豬。上水屠房一個於本月2日抽驗、來自內地湛江的豬樣本，本月10日被驗出帶有非洲豬瘟病毒，政府即晚公布事件，至12日與活豬業界達成共識，13日起一連兩天，撲殺屠房內共6515隻豬。上水屠房停業消毒9日後，本月20日起恢復運作。

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