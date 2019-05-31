【逃犯條例】外交部回應英加聲明：中央完全支持港府修例 (20:59)

英國外相侯俊偉及加拿大外長方慧蘭昨日（30日）發表聯合聲明，指《逃犯條例》修訂後可引渡逃犯到內地受審，潛在影響大量居港的兩國公民，促請特區政府充分考慮香港及國際社會相關持份者的關注。外交部發言人耿爽今日（31日）在例行記者會上回應事件，表示中方已多次重申，香港特區修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，既是為了解決現實個案，也是為了堵塞法律漏洞，目的是共同打擊犯罪，維護法治，避免香港成為避罪天堂。