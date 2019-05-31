【逃犯條例】回應「中央機關提出移交」　陸委會：絕不接受「一中」前提 (20:20)

陸委會重申，修例引起香港各界及國際社會高度質疑，多國議員、國際商會及人權團體要求撤回草案，並表示會檢討與香港的雙邊引渡協議，擔心會增加在港或赴港人士遭移送到中國大陸的風險。

陸委會在聲明中再度呼籲港府懸崖勒馬、迷途知返，認真採納各方所提能兼顧人權保障與彰顯公理正義的建議，也期盼港府正視建立台港制度化司法合作機制，從根本解決相關問題。

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