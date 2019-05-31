「後50」可免費報讀再培訓局一課程　免查入息高學歷者可酌情 (18:11)

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合資格的50歲或以上人士可於今年6月1日至8月31日，免費報讀一項再培訓局的半日或晚間制技能提升或通用技能培訓課程，並於明年3月底或之前入讀課程，涵蓋約500項課程，包括酒店業、旅遊業、美容業。以往報讀再培訓局課程人士，一般需要是副學士或以下學歷，再培訓局主席余鵬春表示，會酌情讓較高學歷者報讀，並豁免入息抽查。

僱員再培訓局行政總監吳國強解釋，不少年長人士多年前可能曾修讀大學，但現今社會已有很大變化，部分人或需要學習資訊科技等新知識，因此會酌情讓較高學歷者報讀，會按個別個案處理。他亦希望「後50」的新稱號會為較年長人士帶來較有活力的形象。

此外，再培訓局今年8月將首次推出「後50•實習生計劃」，協助已退休但仍有就業意欲、希望轉型的人參加短期實習。勞工處將會透過工作試驗計劃，為實習生提供實習津貼及投購保險。再培訓局希望有50人參加計劃。

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