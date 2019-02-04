2014至15年共18兒童自殺亡　最年幼僅11歲　另7人遭父母殺死 (18:05)

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18宗死於自殺的個案中，13名兒童從高處躍下，4名兒童死於自縊，一人死於服用過量藥物；其中5名事主曾有自殺迹象。尋死主因（有機會多於一個原因）方面，10人因學業問題尋死、7人因精神問題、3人因家庭問題，亦有兩名因男女關係尋死。

另外，有9名兒童死於襲擊，當中7名（包括一宗同為兄弟姐妹的個案）施襲者為父母、一宗施襲者為當事兒童親人、另一宗為陌生人。在父母或親人施襲個案中，一名父親殺死有多種殘疾的兒子、一名父親攜同兩名兒子燒炭，另有一名祖父抱孫子從高處躍下。此外，有4名兒童遭母親殺死，當中3名母親有精神病患或懷疑有精神健康問題。

檢討委員會提出有關預防兒童死亡的53項建議。委員會A組召集人（自殺個案）鄧振鵬指出，18宗自殺個案中，7宗與精神問題有關，政府應加強有關精神健康的公眾教育。他又提醒，若家長發現子女拒絕上學、對身邊事情失去興趣、畏縮，逃避與外界接觸等，都可能是有情緒問題的先兆。

C組召集人（襲擊及其他因素個案）李淑儀表示，相信不會有父母希望傷害子女，但有些父母或因有照顧上的困難，或擔心「自己有事，仔女點算」而「諗埋一邊」。報告建議在特殊學校加強支援者的服務，並增加特殊學校的社工比例。

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