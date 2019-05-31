【沙中線調查聆訊】禮頓工程師曾因工程問題遭內部審查　事後兩月升職 (17:44)

政府代表資深大律師許偉強引述Jon Kitching的書面供辭，指出他最少兩次向黎家灝了解為何工程出現問題，與黎家灝的說法有出入。黎家灝隨即改口稱「可能有這段對話」，許偉強問Jon Kitching有否為此責難他，黎家灝說「忘記當時內容」，承認其後有因此接受禮頓內部審查。

港鐵代表英國御用大律師Philip Boulding質疑，黎家灝多次強調驗收工序均與港鐵工程師Chris Chan一同進行，但Chris Chan的證供否認有此事，Philip Boulding質疑黎家灝根本無邀請Chris Chan到工地驗收，「從無白紙黑字可證明」。

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