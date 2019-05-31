【沙中線調查聆訊】禮頓工程師曾因工程問題遭內部審查　事後兩月升職 (17:44)

沙中線紅磡站新一輪聆訊今日（5月31日）下午繼續，禮頓工程師黎家灝繼續作供。政府及港鐵的律師代表質疑其證供可信性。黎家灝早上供稱，在去年北面隧道被揭發有滲水問題時，「唔記得」有否向上司Jon Kitching交代問題，但他下午再改口說「可能有這段對話」；並承認去年2月曾因工程問題接受禮頓的「內部審查」，但黎家灝的事業無受影響，反而在兩個月後獲擢升成高級工程師。
政府代表資深大律師許偉強引述Jon Kitching的書面供辭，指出他最少兩次向黎家灝了解為何工程出現問題，與黎家灝的說法有出入。黎家灝隨即改口稱「可能有這段對話」，許偉強問Jon Kitching有否為此責難他，黎家灝說「忘記當時內容」，承認其後有因此接受禮頓內部審查。
港鐵代表英國御用大律師Philip Boulding質疑，黎家灝多次強調驗收工序均與港鐵工程師Chris Chan一同進行，但Chris Chan的證供否認有此事，Philip Boulding質疑黎家灝根本無邀請Chris Chan到工地驗收，「從無白紙黑字可證明」。
相關報道：【沙中線調查聆訊】應交百份RISC表格僅交兩份 禮頓工程師：太忙忘記交
相關字詞﹕港鐵 沙中線 沙中線問題 沙中線通車時間2018 沙中線鋼筋 沙中線局部通車 沙中線沉降 沙中線改名 沙中線好處 沙中線壞處 沙中線新聞 沙中線通車時間表2019 沙中線承建商 沙中線紅磡站 紅磡站 禮頓 工程師 內部審查 驗收 編輯推介