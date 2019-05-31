【六四30年】引述支聯會料六四晚會有6萬人　警：按往年經驗部署 (16:50)

今年為六四事件30周年，支聯會當晚將一如既往在維園舉行集會。警方就6月4日當晚公眾集會作簡報，引述主辦單位的預期人數為6萬人，警方會作全面風險評估，按往年經驗分配警力。警方又指出，收到主辦單位將於集會後遊行至西環的通知，預計有1000人參與，警方已發出不反對通知書。
至於民陣將於6月9日發起的反對《逃犯條例》修訂遊行，警方表示仍準備中，未能回應有關細節安排，警方將於下周另作簡報。
港島總區高級警司（行動）吳樂俊表示，維園當晚共設置17個閘口，除5號及15號兩個近馬路的閘口將長期封閉，市民可從其他閘口出入。他指出，為方便人群管理，警方建議從銅鑼灣糖街、記利佐治街及天后興發街的閘口進入維園。若集會人士坐滿6個足球場，將開放中央草坪，繼而開放維園北面音樂亭一帶小山丘處供集會。吳樂俊指出，除維園的集會，警方亦收到另外兩個集會通知，分別預計人數為100及20人，警方將有充足人手處理。
警方當日亦會實施特別交通安排。港島總區交通部警司（執行及管制）李文耀表示，當日中午12時，興發街公眾停車場將封閉，傷殘人士車位除外。此外，銅鑼灣百德新街及景隆街一段的駱克道、東角道及記利佐治街，將於當日下午4時實施行人專用區，至凌晨12時。
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