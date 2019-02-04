【沙中線調查聆訊】應交百份RISC表格僅交兩份　禮頓工程師：太忙忘記交 (14:29)

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黎家灝供稱，自己在北面連接隧道紮鐵完工後及灌漿前，都需要作「關鍵檢查點」檢查，與港鐵有共識會後交RISC表格，他供稱「當時有諗過檢查後一兩日補交，但最後因為太忙而忘記了」。

根據黎家灝上司譚志明的證供，港鐵在2017年曾電郵批評禮頓拖欠多份RISC紀錄，譚志明當時回應港鐵表示，自己已與團隊人員溝通，會盡快補回RISC紀錄。黎家灝今日作供時稱，當時有向譚志明承認未交RISC紀錄，但「唔記得」譚志明有否提醒自己要補交紀錄。

代表負責紮鐵工序的分判商永光鋼鐵大律師蔡一鳴質疑，黎家灝聲稱所有工程驗收都與港鐵工程師Chris Chan進行，但根據現有僅存的北面隧道（ 包括隧道內及接縫位）RISC表格，所有鋼筋接駁工序均由另一港鐵工程師Kappa驗收，表格主要由禮頓另一吳姓工程師提交。蔡一鳴質疑，無文件支持黎家灝聲稱有驗收的說法，但黎堅稱自己是與Chris Chan一同做驗收，又稱對RISC表格的港鐵代表是Kappa感到「驚訝」。

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