陳婉玉否認筆記「已是頭狗」罵謝天賜 (13:34)

就港澳碼頭直升機場擴展計劃，陳婉玉稱她沒有參與計劃，但何鴻燊致電她後，便知道「標書出咗」。陳婉玉說，之後便「有參與（計劃），吖唔係有參與，係知道發生咩事囉」。惟陳婉玉又承認，曾就投標一事在2006年8月發電郵，通知公司同事。

控方引述廉署從陳婉玉辦公室搜獲的筆記簿，指出當中大部分紀錄都是何鴻燊與她的對話，小部分是個人意見。控方指出當中一句「已是頭狗」，問陳婉玉是否寫下罵謝天賜。陳婉玉否認，稱「我唔會罵人係狗」。

控方又指出兩段筆記，寫着「我很喜歡現在的job，我很努力去做，因我沒有家庭負擔，同時看見有結果，可以motivate到公司的人及公司，雖然辛苦但我有satisfaction」，「我很喜歡現時的工作，雖然辛苦，但見到可以motivate management staff為公司及一路有improvement，連AT（謝天賜）都admit點解，因為我全情投入工作，沒有（前夫名字），（女兒名字）不在香港，我只有工作」。

陳婉玉解釋，何鴻燊當時問她「玉，你鍾唔鍾意依家工作啊？」，她回答「鍾意」後，何鴻燊向她說「你又冇屋企，冇負擔，畀心機啲做」，所以上述兩段是何鴻燊對她說的話。惟控方稱，上述兩段「似乎係講緊個人感受」，陳婉玉否認。

相關報道︰

陳婉玉︰唔記得立法會上有冇人提過馮永業個名

筆記揭與謝天賜權鬥 陳婉玉：與馮真心相愛

瞞地下情 女兒「好嬲」 赴美解釋盼「破冰」