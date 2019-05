陳婉玉︰唔記得立法會上有冇人提過馮永業個名 (13:17)

陳婉玉接受控方盤問時稱,與港聯前行政總裁謝天賜一直維持是朋友,和上司及下屬,不認同謝天賜早前庭上稱「2004年中兩人關係由好變壞」。陳婉玉續稱,她從未向謝天賜說過「I am not under your shadow」。

陳婉玉指出,她於2004年5月升職,形容該職位是「謝生畀咗依個title我」,「想我有好啲title見人」。她認同,升職理論上令她權力變大,但仍不需要對外聯絡政府官員。

控方問及有關2005年5月31日立法會會議,陳婉玉確認這是她唯一出席的立法會會議,並確認當時有名牌顯示她是港聯執董/商務營運/企業事務。

陳婉玉聲稱,當時有聽到馮永業發言,但沒有打招呼,亦不記得在席間有否「望到佢」。惟控方反問,「個會1個鐘45分鐘架喎」,「咁你又話聽到佢把聲?」陳婉玉說,「有講過佢個名我估」。法官要求陳婉玉澄清,陳婉玉最後說「我唔記得有冇人講過佢個名」。

陳婉玉表示,港聯(Heli HK)分拆後,分家成定翼機(HK Express)及直升機(Heli Express)業務,她遂成為直升機公司的行政總裁。陳婉玉表示,這是「老細」何鴻燊決定,當時陳婉玉到姊姊何鴻燊「三姨太」陳婉珍家中吃飯,何鴻燊對她說「玉你做直升機啦,你做CEO啦」。

陳婉玉強調,她從未主動要求及堅持擔當CEO,但認同自2004下半年,謝天賜「開始放手」部分業務給她後,她「睇多咗嘢」。

至2005年,陳婉玉認同「多咗人畀嘢我做」,例如「畀嘢我簽」、「話畀我知發生咩事」,但強調沒有與政府官員,尤其經勞局(EDLB)聯絡。惟控方指出,陳婉玉與EDLB人員曾以電郵、傳真及致電聯絡有關江門市發展直升機航線事宜,反問陳婉玉為何稱沒有聯絡。

陳婉玉又指出,她於2005年4月尾,曾到美國華盛頓探望正在公幹的馮永業,兩人更一同乘坐飛機返港。惟陳婉玉表示,不知道馮永業當時正處理港聯航空對內地4個城市的航權申請。

