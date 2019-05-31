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陳婉玉︰唔記得立法會上有冇人提過馮永業個名 (13:17)

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，涉嫌收受澳門「賭王」何鴻燊姨仔陳婉玉51萬元「甜頭」案，今日（5月31日）在區域法院續審。陳婉玉繼續自辯，透露她成為港聯直升機行政總裁，是她某天到其姊、何鴻燊「三姨太」陳婉珍家中吃飯時，何鴻燊對她說「玉你做直升機啦，你做CEO啦」，否認曾主動要求該職。

陳婉玉接受控方盤問時稱，與港聯前行政總裁謝天賜一直維持是朋友，和上司及下屬，不認同謝天賜早前庭上稱「2004年中兩人關係由好變壞」。陳婉玉續稱，她從未向謝天賜說過「I am not under your shadow」。

陳婉玉指出，她於2004年5月升職，形容該職位是「謝生畀咗依個title我」，「想我有好啲title見人」。她認同，升職理論上令她權力變大，但仍不需要對外聯絡政府官員。

控方問及有關2005年5月31日立法會會議，陳婉玉確認這是她唯一出席的立法會會議，並確認當時有名牌顯示她是港聯執董/商務營運/企業事務。

陳婉玉聲稱，當時有聽到馮永業發言，但沒有打招呼，亦不記得在席間有否「望到佢」。惟控方反問，「個會1個鐘45分鐘架喎」，「咁你又話聽到佢把聲？」陳婉玉說，「有講過佢個名我估」。法官要求陳婉玉澄清，陳婉玉最後說「我唔記得有冇人講過佢個名」。

陳婉玉表示，港聯（Heli HK）分拆後，分家成定翼機（HK Express）及直升機（Heli Express）業務，她遂成為直升機公司的行政總裁。陳婉玉表示，這是「老細」何鴻燊決定，當時陳婉玉到姊姊何鴻燊「三姨太」陳婉珍家中吃飯，何鴻燊對她說「玉你做直升機啦，你做CEO啦」。

陳婉玉強調，她從未主動要求及堅持擔當CEO，但認同自2004下半年，謝天賜「開始放手」部分業務給她後，她「睇多咗嘢」。

至2005年，陳婉玉認同「多咗人畀嘢我做」，例如「畀嘢我簽」、「話畀我知發生咩事」，但強調沒有與政府官員，尤其經勞局（EDLB）聯絡。惟控方指出，陳婉玉與EDLB人員曾以電郵、傳真及致電聯絡有關江門市發展直升機航線事宜，反問陳婉玉為何稱沒有聯絡。

陳婉玉又指出，她於2005年4月尾，曾到美國華盛頓探望正在公幹的馮永業，兩人更一同乘坐飛機返港。惟陳婉玉表示，不知道馮永業當時正處理港聯航空對內地4個城市的航權申請。

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