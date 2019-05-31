男警偷拍裙底囚12周　官斥「令警隊蒙羞」 (13:02)

裁判官表示，被告朱灝立（27歲）身為警員，應該保護市民，惟他傷害市民和政府期望，令警隊蒙羞；然被告現時被控的19項控罪，均不涉及警察身分或工作期間犯案，故不會另外加刑。

對於被告求情時稱患嚴重抑鬱，裁判官認為，即使因心理問題犯案亦不應輕判，因干犯同類罪行的人大多有心理問題，不應為協助被告更生，忽略判刑應有的阻嚇力。

裁判官指出，被告犯案持續3個月，干犯共19項控罪，涉及多名女性，並非單一事件，案情嚴重，須判處即時監禁；每項控罪以8星期為量刑起點，因等待終審法院頒「不誠實取用電腦罪」判辭延遲判刑減刑兩星期，再加被告認罪可有三分一扣減，部分刑期同期執行，終判被告監禁12星期。

朱灝立去年原被控一項有違公德行為罪，和19項不誠實取用電腦罪，控方因應終審法院判辭，上周申請撤銷其中一項不誠實取用電腦罪，其餘18項則改控有違公德行為罪。據悉，控方撤銷的一項不誠實取用電腦罪，涉及被告在警署當值時偷拍女職員裙底，因警署不屬公眾地方獲撤控。

案情指出，前年10月17日，有警員發現被告在港鐵旺角站一條扶手電梯，用手機偷拍女子X裙底，遂拘捕被告，起訴一項作出有違公德行為罪。警方調查時，在被告手機找到另外938張相及290段裙底片段，涉及309名不同女子，當中逾100名女子遭拍攝到容貌，起訴被告於同年7至10月期間，涉干犯另外18項有違公德行為罪。

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