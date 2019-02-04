【逃犯條例】怎保證移交疑犯獲公平審訊？鄭若驊：如對方不同意　港不會簽協定 (13:13)

立法會保安事務委員會今早（31日）召開特別會議，討論《逃犯條例》修訂，律政司長鄭若驊和保安局長李家超會後見記者。鄭若驊被問到如何保證疑犯移交後獲公平審訊等保障，她說，當收到移交申請，會與請求方達成移交安排，「如對方不同意相關要求，他（對方）不會同意做有關安排；他不同意，香港都不會簽（移交協定）」。
鄭若驊稱，若對方沒有履行協定中已同意的條件，政府會到有關地方跟進。至於如何確保內地有公開審訊和無罪假定等保障，她指出，就公開審訊和無罪假定上，很多地方都有同樣理解；港府在移交安排上也可加入這些條件，並在有特殊情況時再增加條件。
政府就《逃犯條例》再提新修訂，包括只處理由當地中央政府提出的移交請求，有記者問及台灣的相關機構為何；李家超表示，談個案移交時會先問清楚對方是否有代表性。追問能否點出台灣相關機構時，他稱在商討時會討論，每個司法管轄區情況都不同。
實政圓桌田北辰在會上提到「6月27日投票」，李家超離開時被追問，通過修例的死線是否在6月27日；李家超稱尊重立法會審議法案的安排。
另外，本報日前報道，鄭若驊沒有向行會申報其丈夫潘樂陶去年斥資1.6億元購入的兩個半山豪宅；她就此事重申丈夫的半山物業不是她擁有，她亦沒有從該物業中獲得收益，毋須申報。
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