【逃犯條例】朱凱廸回應鄭若驊在港疑犯獲保障論：請佢幫王全璋申冤 (13:16)

內地維權律師王全璋，早前被裁定顛覆國家政權罪成被判監，其妻李文足多次要求探監被拒。民主黨尹兆堅批評，「政府態度假惺惺」，質疑中國內地是否會按移交協議的要求來保障人權，「（保安局長）李家超要不好天真，否則就好歹毒」，反問諾貝爾和平獎得主劉曉波在中國被拘押至死，李文足至今仍找不到王全璋，「局長要送港人上去面對同樣的遭遇」。

工黨張超雄批評，政府只將人權保障和公平審訊等以行政措施保障，他認為應寫在修例當中。

會上，民主派提出的3項臨時動議，包括要求鄭若驊出席往後有關審議修例的會議、開公聽會，以及在修例中加入更全面的人權保障，3者都被建制派否決。民主派會議召集人毛孟靜稱，民主派嚴厲譴責建制派，亦批評官員在會上亦一直迴避問題，不能向港人和國際社會交代，她呼籲港人6月9日上街。

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