七旬翁涉六狎印傭脫罪　官：控方未能證明事主不同意觸碰 (12:23)

被告李衡芳（75歲）被控2017年6月16日至20日期間，在美孚新邨四期一單位內，六度非禮女子X。

裁判官表示，事主詳述遭非禮的情況，被告摸其身體的時間相當長和動作多，按摩胸部30分鐘，又曾示範5個按摩動作，其間事主沒有反抗、表示不滿或反對，但事主在不同意下被摸身體應拒絕，事主的反應令人產生疑問。

事主解釋沒有表達不滿是因害怕被僱主「送返印尼」，裁判官指出被告是摸完事主才講出「送返印尼」此話，故聲稱的理由不成立。

裁判官認為，事主庭上作供和書面證供有很多出入，例如庭上聲稱被告示範5個按摩方法讓事主選擇，書面證供沒有提及；被告從後摸事主乳房，再要求事主轉身捏乳頭，庭上作供則沒有提過，後來更推翻捏乳頭之說。

裁判官提及，事主偷錄兩人對話內容，被告確有觸碰事主胸部，但錄音未能提及何時發生、事主不同意觸碰等，終裁定被告所有罪名不成立。

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