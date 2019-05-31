【逃犯條例】陳弘毅稱移交罪行門檻提高至7年更合理 (11:42)

陳弘毅解釋，香港區域法院判刑權限最高是7年，若一件案件涉及較嚴重罪行，控方想被告判刑超過7年，案件需由高等法院及陪審團處理，屆時被告是否有罪，將是由市民組成的陪審團決定，對被告有更高保障。

被問到新修訂對港人保障是否足夠，陳弘毅說「沒有所謂絕對保障」，雖然內地司法制度備受批評，但從他接觸的內地法律學者、檢察官、法官，「照我理解內地絕大部分案件審訊，可以算是符合香港或國際公平審訊的標準」。

李家超昨日就備受爭議的《逃犯條例》修訂再提新修訂，拋出6項建議，包括移交罪行適用範圍由可判監逾3年的罪行，提高至可判監7年或以上；及透過政策聲明，說明港府只處理由內地最高人民檢察院提出的申請等。

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