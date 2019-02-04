【逃犯條例】法政匯思李安然︰立法會日後提升某些罪行最高刑期　即可納入移交 (11:26)

保安局昨日建議，將移交罪行門檻提高至可判監7年或以上的罪行，法政匯思召集人李安然今早（31日）在港台節目中指出，現時恐嚇罪等的一些罪行，刑罰上限少於7年，但如果日後立法會將其最高刑期提升，就會成為可移交的罪行。至於商界相當關注的防止賄賂罪行，最高刑罰都是7年，在新修訂下仍可被移交。

另政府建議，日後移交逃犯個案時，可按需要加入無罪假定和公開審訊等元素。李安然則稱，換言之，現行《逃犯條例》並沒有這些因素，法庭根本無權考慮另一司法管轄區有否相關保障，證明政府一直強調法庭能夠把關的說法很薄弱和誤導。李安然說，立法會比法庭更適合做這個把關的角色。

李安然質疑，即使當局提出新修訂，亦未必能落實對人權的保障。他表示，日後哪一地方或哪一移交個案會加入上述保障，哪些卻不會加入，完全是當局決定，屬未知之數。

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