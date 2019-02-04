【逃犯條例】涂謹申問要多少市民上街才暫緩修例　李家超：經政府解說後各界釋疑 (10:47)

公民黨楊岳橋問到，港人若被引渡到內地，未獲公平審訊或不公待遇，港府可以怎樣支援，以及修例中會否納入聯合國保護人權的條文細節，讓本港法庭主導批准是否可移交內地。李家超表示，任何簽署相關國際引渡協議的國家和地區，都要承諾符合相關規定，相關條文亦容許立法一方有所取捨，現有修例已列明要對人權有「最低保證」，若有需要，特區政府亦會跟進有關個案；律政司長鄭若驊補充，跟中國簽署相關協定的若干西方國家，也有移交疑犯到中國。

熱血公民鄭松泰提到，當局昨日（30日）公布提高移交門檻，即涉案罪行刑期由原本的3年提升至7年，當中涉及一些性罪行將不會被移交。李家超回覆指出，若受害人是16歲以下，香港有域外法權可引渡疑犯返港受審，修例後更可透過司法互助引渡。

另外，李家超稱目前有11宗案件因未有長期移交協議而未能移交逃犯，除台灣殺人案外，另有3宗涉及港人被殺的案件；一宗案件涉及港人犯案，執法部門雖知道疑犯所在，惟暫時未能移交。

會議最後否決議會陣線毛孟靜臨時動議，要求鄭若驊往後要出席相關委員會會議，和舉行時間充足的公聽會聽取公眾意見。公民黨楊岳橋和郭榮鏗的臨時動議要求修例加入更全面人權保障，亦被否決。會議明早（6月1日）上午9時至下午5時半繼續。

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