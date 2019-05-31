小一派位周六放榜　入學註冊須知　 (13:38)

教育局表示，家長須依照指定日期，即下星期二或下星期三（6月4日或5日），前往獲派的學校辦理入學註冊手續，註冊時間是：

上午校 ：上午9時至中午12時

下午校 ：下午2時至5時

全日制學校：上午9時至中午12時、下午2時至4時

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家長為子女辦理入學註冊手續時，可留意以下教育局的指引：

・家長前往統一派位中心領取「小一註冊證」時，應攜帶「小一入學申請表」或「選擇學校表格」的家長副本，以資證明

・家長若因要事未能依照指定日期及時間辦理註冊手續，必須預先與獲派學校的負責人聯絡，以便作出特別安排，否則將被視作放棄學位

・在辦理入學註冊手續時，家長須將子女的「小一註冊證」交給校方。家長亦須注意，學位一經分派，將不會再作更改

・若家長決定放棄獲派的學位，則毋須辦理註冊手續，可以親自攜同子女的「小一註冊證」及新居地址的證明文件正、副本，前往九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心2樓2室教育局學位分配組，辦理轉校手續

・若學童在辦妥入學註冊手續後，因特殊情况需要自行轉校，家長應先獲得另一所學校答允取錄後，才前往原先獲派的學校取回「小一註冊證」，因為當原校把註冊證交回家長時，等同即時取消其子女獲派的學位

・如於公布派位結果當日或在註冊日期內，出現天氣惡劣的情况，家長須留意電台及電視台的公布，以獲知有關的特別安排

另外，有關小一入學統籌辦法的查詢，家長可使用教育局的全日24小時自動電話查詢服務（電話：2891 0088），聽取有關資料。

家長如有個別問題，可於辦公時間內，以及6月1日及2日上午9時至下午4時30分，致電教育局學位分配組查詢。

港島及離島：2832 7610

九龍：2832 7620

新界西：2832 7635

新界東：2832 7659

一般查詢：2832 7700／2832 7740

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