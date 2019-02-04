【逃犯條例．短片】田北辰促當局「6月27日投票前」回覆其建議　後稱屬「個人說法」 (09:49)

立法會保安事務委員會主席陳克勤早前決定召開的委員會特別會議今（5月31日）早舉行，討論《逃犯條例》修訂。實政圓桌田北辰問，他要求移除現行《逃犯條例》中的地域限制，以便可先處理台灣殺人案，在技術上是否可行。保安局長李家超未有正面回應，只稱這並非當局今次政策目標。
其間，田北辰要求當局「6月27日投票前（將相關答案）畀我」，惹來在座有議員起哄，田北辰隨即稱，這只是他「個人想法」。有民主派議員即要求田北辰解釋其說法，笑言田北辰或已「涉露國家機密」；田北辰就說是「有報紙報道有咁嘅揣測」。
翻查資料，6月27日是星期四，前一天6月26日（星期三）是立法會大會，6月28日（星期五）立法會則將會見兩區區議員和舉行內務委員會及財務委員會；民陣則準備之後的周一（7月1日）舉行遊行。過往有報道表示，有意見稱立法會宜在7月1日前表決通過條例，以望減少市民當日上街。
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