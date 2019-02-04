【逃犯條例】田北辰促當局「6月27日投票前」回覆其建議　後稱屬「個人說法」「報道揣測」 (09:49)

其間，田北辰要求當局「6月27日投票前（將相關答案）畀我」，惹來在座有議員起哄，田北辰隨即稱，這只是他「個人想法」。有民主派議員即要求田北辰解釋其說法，笑言田北辰或已「涉露國家機密」；田北辰就說是「有報紙報道有咁嘅揣測」。

翻查資料，6月27日是星期四，前一天6月26日（星期三）是立法會大會，6月28日（星期五）立法會則將會見兩區區議員和舉行內務委員會及財務委員會；民陣則準備之後的周一（7月1日）舉行遊行。過往有報道表示，有意見稱立法會宜在7月1日前表決通過條例，以望減少市民當日上街。

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