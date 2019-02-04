【逃犯條例】提高移交門檻令港變「較輕微罪犯」天堂？　李家超：補充措施處理最嚴重罪行 (23:25)

保安局長李家超晚上公布政府修訂《逃犯條例》新建議，把移交門檻由早前建議的可判處最高刑罰3年，提高至7年，且移交要求必須由提出地的中央機關提出。對於提高移交門檻會否令香港港變成「較輕微罪犯」天堂，李家超回應稱修例是「補充措施」，用作處理「最嚴重的罪行」。
政府起初提出修例時，聲稱其中一個目的是要堵塞法律漏洞，以免香港變成「罪犯天堂」。但李家超今日（30日）宣布提高移交門檻，他見記者時被追問，這會否令香港「變成『較輕微罪犯』的天堂」、「為什麼彰顯公義的界線可以改變」，以及有關改變是傾斜商界。李家超回答稱，提高門檻適用於所有人，被剔除的刑事恐嚇、非法轉交槍支予無牌者及一些色情罪行等，都「與商業運作無關」；又說提高移交門檻是「回應了社會的意見」，指出修訂《逃犯條例》是「補充措施，所以是處理一些最嚴重的罪行」。
李家超今晚亦提出，啟動特別移交安排時將加入更多限制，包括在移交協定中加入無罪假定、公開審訊、疑犯可有律師表代、有盤問證人權利、有上訴權，以及不能強迫認罪等。有記者問到若提出移交一方原本保證會有公開審訊，或疑犯會有律師代表，但引渡後沒有這些安排，港府可如何處理。李家超回答稱，移交雙方都要簽署經兩地法庭裁決、「嚴肅、莊嚴的」協議，聯合國範本亦要求不同司法管轄區簽署這種協議，「在陽光下，甚至傳媒廣泛報道下，我深信這些承諾必然會履行」，又稱「未聽過」有國家簽署協議後不履行；一旦對方真的不履行協議，港府亦可交涉，「國際上亦會對它作出批評」。
逃犯條例 相關報道：
逾200大專中小學校友師生反修例 撐修例教聯會斥聯署「政治帶進校園」
路透：有法官憂修例後受壓「極不安」 法律界6‧6黑衣遊行反修例
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 李家超 罪犯天堂 較輕微罪犯天堂 逃犯天堂 商界 陽光司法 公開審訊 編輯推介