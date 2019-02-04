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【逃犯條例】提高移交門檻令港變「較輕微罪犯」天堂？　李家超：補充措施處理最嚴重罪行 (23:25)

保安局長李家超晚上公布政府修訂《逃犯條例》新建議，把移交門檻由早前建議的可判處最高刑罰3年，提高至7年，且移交要求必須由提出地的中央機關提出。對於提高移交門檻會否令香港港變成「較輕微罪犯」天堂，李家超回應稱修例是「補充措施」，用作處理「最嚴重的罪行」。

政府起初提出修例時，聲稱其中一個目的是要堵塞法律漏洞，以免香港變成「罪犯天堂」。但李家超今日（30日）宣布提高移交門檻，他見記者時被追問，這會否令香港「變成『較輕微罪犯』的天堂」、「為什麼彰顯公義的界線可以改變」，以及有關改變是傾斜商界。李家超回答稱，提高門檻適用於所有人，被剔除的刑事恐嚇、非法轉交槍支予無牌者及一些色情罪行等，都「與商業運作無關」；又說提高移交門檻是「回應了社會的意見」，指出修訂《逃犯條例》是「補充措施，所以是處理一些最嚴重的罪行」。

李家超今晚亦提出，啟動特別移交安排時將加入更多限制，包括在移交協定中加入無罪假定、公開審訊、疑犯可有律師表代、有盤問證人權利、有上訴權，以及不能強迫認罪等。有記者問到若提出移交一方原本保證會有公開審訊，或疑犯會有律師代表，但引渡後沒有這些安排，港府可如何處理。李家超回答稱，移交雙方都要簽署經兩地法庭裁決、「嚴肅、莊嚴的」協議，聯合國範本亦要求不同司法管轄區簽署這種協議，「在陽光下，甚至傳媒廣泛報道下，我深信這些承諾必然會履行」，又稱「未聽過」有國家簽署協議後不履行；一旦對方真的不履行協議，港府亦可交涉，「國際上亦會對它作出批評」。

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