【逃犯條例】工商界支持修例建議　盼立法會盡快通過 (21:15)

商會表示，《逃犯條例》修訂備受社會廣泛關注，包括四家主要商會在內的工商及社會各界近月均就修訂內容向特區政府積極表達意見；相信特區政府的修例建議已平衡社會各界意見，除了早前已剔除九項與商業及經濟活動相關的罪行，亦提高移交罪犯門檻，在啓動特別移交安排時加入更多限制，並由特區政府行政機關及法院雙重把關，確保只有干犯最嚴重罪行的逃犯方會被移交，避免港人港商在其他司法管轄區因不熟悉當地法例而誤墮法網，並面臨被移交的風險。

四家主要商會呼籲立法會各黨派摒除成見，理性務實審議《逃犯條例》修訂草案，維護香港公平、公正、公義的核心價值，進一步為本港整體社會、經濟、民生長遠發展構建良好的法治環境。

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