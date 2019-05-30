【逃犯條例】記協發起反修例聯署：草案小修小補不能彌補基本缺陷 (20:51)

記協聲明表示，作為專業新聞工作者，一直堅守客觀中立原則報道社會爭議事件，但更明白首要天職是捍衛自由、公義，為真相發聲，所以必須站出來呼籲政府撤回《逃犯條例》修訂，因為見到傳媒工作者被內地當局以藏毒、走私、行賄、詐騙等莫須有罪名迫害收監，亦深知特首很難對中央政府說不，也明白香港法院無從質疑內地公檢法是否公正獨立。

記協稱，對修訂草案的任何小修小補，都不能彌補修訂案的基本缺陷，即罔顧國際公約要求，把人移交到可能面對酷刑或未必有公平審訊的地方，清楚預見一旦修訂案被通過，香港和內地最後的防火牆將消失，香港法治基石亦會毁於一旦，動搖香港作為國際金融和資訊中心的地位，成為另一個內地城市。

逃犯條例 相關報道：

李家超：提高移交門檻至7年 必須由中央機關提出

保良局羅氏基金中學 指聯署涉冒認已報警

近300中小學校友聯署反修例 黃均瑜批政治操作騎劫學校

黃均瑜批聯署政治操作 教聯會曾聲明撐修例 黃：好正常

39建制議員聯署倡罪行年期提高至7年 須中央機關申請

政協陳小春聯署撐修例：我唔識講，總之犯法要繩之於法

6國15議員聯署 籲港府撤回修例

路透：有法官憂修例後受壓「極不安」 法律界6‧6黑衣遊行反修例

民陣不滿警遊行安排 開會中途離場

逾200大專中小學校友師生反修例 撐修例教聯會斥聯署「政治帶進校園」

教局：教員不應灌輸個人立場

上周高院爭取准聘御狀 劉鑾雄撤修例覆核 稱愛國愛港減爭拗

政界料私下「講掂數」不引渡劉