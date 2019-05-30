【逃犯條例】記協發起反修例聯署：草案小修小補不能彌補基本缺陷 (20:51)

《逃犯條例》修訂引起爭議，香港記者協會為表堅決反對立場，發起業界簽名運動，並在本地報章刊登聯署廣告，要求當局撤回草案。
記協聲明表示，作為專業新聞工作者，一直堅守客觀中立原則報道社會爭議事件，但更明白首要天職是捍衛自由、公義，為真相發聲，所以必須站出來呼籲政府撤回《逃犯條例》修訂，因為見到傳媒工作者被內地當局以藏毒、走私、行賄、詐騙等莫須有罪名迫害收監，亦深知特首很難對中央政府說不，也明白香港法院無從質疑內地公檢法是否公正獨立。
記協稱，對修訂草案的任何小修小補，都不能彌補修訂案的基本缺陷，即罔顧國際公約要求，把人移交到可能面對酷刑或未必有公平審訊的地方，清楚預見一旦修訂案被通過，香港和內地最後的防火牆將消失，香港法治基石亦會毁於一旦，動搖香港作為國際金融和資訊中心的地位，成為另一個內地城市。
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