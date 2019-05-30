辯方呈陳婉玉筆記簿　記錄公事撮要何鴻燊提問 (19:09)

陳婉玉引述筆記，指出何鴻燊說「最重要的，是他（謝天賜）的心不在公司」，「要踢我（陳婉玉）走」，以及「可以坐入meeting，知道他（謝）嘅嘢向你（何）匯報，他（謝）不高興」。

對於上述紀錄，陳婉玉則親自寫「我當然不想被踢出局」，並解釋「因為何生問我想唔想被踢出局，我咪話唔想」。筆記後來更有一句「已是頭狗」，但她忘記所指的意思。

港澳碼頭直升機場擴建計劃開始招標後，陳婉玉稱，「何生問我知唔知個tender（投標）出咗？」她坦言不知，說「唔知，唔知點答，要問返啲staff」。

陳婉玉聲稱，筆記顯示何鴻燊隨後跟她說，「其實我（何）知道tender出了，但因怕AT（謝）知道我哋做法」、「他（謝）一定要找James（謝的姐夫）回來」、「如果他（謝）有看過標書」。陳引述何鴻燊說，「可以在兩個星期搞妥」及提醒「這個是有分數的，滿分是125分，87分pass」。

陳婉玉跟何鴻燊商討後，又寫下他所述：「現已攞（羅）致一位過去曾在政府經濟局及民政局做到很高級的人幫手，知道去那裏找啱的人及如何deal with政府，我有信心及把握投到這個pad（直升機場），只要AT（謝）不搗蛋及將我地（哋）的做法漏出去，他（謝天賜）mad，想我bid不利，那便將我的info漏出去，又或者我請那位人他從中作梗，使我請不到」。

陳婉玉解釋上述紀錄，何鴻燊擔心「請不到」的人是Susan Luke Lyra，後來信德卻成功聘請她任營運總監。審訊明天繼續。

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