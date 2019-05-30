「南海一號」燒味部主管收逾1.5萬「茶錢」　認罪囚3月 (19:28)

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認罪的被告陳生濱（50歲），案發時在「南海一號」擔任燒味部主管。辯方求情表示，被告從1988年開始從事飲食業，由低做起，因一時愚蠢犯案，案件對家庭影很響大；並呈上被告前妻及三名子女的求情信，稱對自己的行為深感後悔，表示願意賠償僱主1.75萬元。

案情指出，被告自2012年10月受聘於南海餐飲控股有限公司，擔任南海一號中式燒味部主管，負責烹煮及向食品供應商包括「張深記」和「新堅記」落單訂貨，該兩供應商分別向南海一號供應急凍乳豬和家禽產品。

2017年11月1日，被告與新堅記東主早餐期間，收到一個內有報紙和紙幣的膠袋。2018年1月3日，被告上班前與張深記老闆會面，收取一個裝有7380元的啡色信封，隨即遭廉署拘捕。被告在警誡下承認每月收取新堅記500元茶錢，合共涉款2500元；又四次收受張深記訂購急凍乳豬每隻70元的回佣，總數共收取15,000元，啡色信封內的7380元包括在內。

另一案的被告是凍肉店張深記老闆張志超（46歲），被控4項串謀向代理人提供利益罪名，他暫毋須答辯，案件押後至6月20日再訊，以處理轉介至區域法院。第三宗案件的被告為海景嘉福洲際酒店燒味部主管陳朝暉（51歲），被控一項串謀向代理人接受利益罪名，案件押後至6月27日再訊，以讓辯方提取指示。

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