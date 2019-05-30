4項男同志性罪行裁定違憲　另3項須作「補救解釋」 (18:59)

申請人為楊柱永，答辯人為律政司長，「彩虹行動」被列為利害關係方。早前審訊時，律政司承認其中4項條文違憲，包括「促致他人作出同性肛交」、「促致同性間作出嚴重猥褻作為」、「同性間非私下作出的嚴重猥褻作為」及「16 歲以下男子作出嚴重猥褻作為」，法官在判辭指出，以上條例均針對男同志，女同志或異性戀者則無此懲罰，裁定有違《基本法》25條及《人權法》22條。

判辭續稱，法庭有權作補救解釋，在不違反憲制基礎下，擴闊條文的字義和解釋。法官認為若裁定違憲，既無法保護精神上無行為能力的男性，亦考慮到性罪行屬於複雜的法律議題，重新制定的過程漫長，其間將會造成法律真空，故選擇以補救解釋的方法符合法律原則。

其中「16歲以下男子作出同性肛交」（118C條），法官同意律政司的補救解釋，免去16歲以下男子的刑責，以及將成年人與13至16歲男子肛交的刑期，統一與女童非法性交的刑期，即由終身監禁改為最高5年監禁。

針對「男子與精神上無行為能力的男性作出嚴重猥褻作為」（118I條），法官接納將條文中「男子」（Man）解釋為「人士」（Person）、增加「她」等字眼，令所有性別的人都受保護。

至於「准許青年於處所進行肛交」（141c條），法官亦同意加上「女子」的字眼，並將原有「男子」一詞擴闊至「他人」，以涵蓋男女性別及所有性向者。

其他報道：民主黨前成員創「區選聯盟」 召集人：長遠希望在立法會更進一步

其他報道：【逃犯條例】政協陳小春聯署撐修例：我唔識講，總之犯法要繩之於法