【沙中線調查聆訊】不合格報告照片顯示鋼筋無接駁　禮頓工程師：當時就是看不到 (18:16)

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黎家灝說，在紮鐵工序及灌漿前的工程驗收均與港鐵工程師Chris Chan一同進行，但Pennicott引述Chris Chan書面證供指出，他從未受禮頓邀請做接縫位工程的驗收工作，Pennicott問黎家灝會否記錯、是否有另外的港鐵工程師與他做檢查，黎家灝仍堅稱是該人是Chris Chan。

就北面隧道接縫位鋼筋與螺絲帽類型不符的問題， 黎嘉豪說當時從未想過金門基利所用的，是與禮頓不同的錐形螺絲帽。

至於隧道內金門與禮頓接駁牆應由誰「打走」石屎讓螺絲帽外露，港鐵及永光與禮頓的說法亦有兩個版本。Pennicott引述港鐵傅姓工程師說，兩邊牆（金門及禮頓）的鑿石屎工序均由禮頓負責，禮頓證人黎家灝不認同這說法，稱禮頓與金門各有各做，又說做金門鑿完石屎後會通知禮頓。

聆訊明天（31日）再續，黎家灝會繼續作供。

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