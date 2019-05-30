【逃犯條例】李家超：提高移交門檻至7年　必須由中央機關提出 (18:57)

另外，李家超表示，啟動特別移交安排時亦將加入更多限制，保障被移交疑犯在審訊中的權利，包括在移交協定中加入無罪假定、公開審訊、疑犯可有律師表代、有盤問證人權利、有上訴權，以及不能強迫認罪等；法庭移交命令後、特首就是否移交作最後決定時，可以人道理由不移交疑犯。同時，請求移交一方需保證罪行在有效追溯期內，或不屬於因特赦等任何原因而可免於起訴及懲罰。

至於疑犯被移交後的探望問題，李家超表示會透過「合適方法」處理，例如若疑犯被移交到外國，可安排領事探望；其他個案亦安排官員探望或其他合作安排處理。

政府亦同意在其他司法管轄區被判刑者，可申請回港服刑的意見，但由於現行移交被判刑人士條例不適用於內地，故政府會在《逃犯條例》修訂通過後與內地跟進。

建制派39名議員今早（30日）向李家超發聯署信，提出上述建議，但屬建制派的立法會主席梁君彥、內會主席李慧琼、新民黨葉劉淑儀和實政圓桌田北辰都沒有參與，其中葉劉淑儀表示，認為3年門檻已足夠。香港總商會周一（27日）亦建議提高移交門檻至7年，以及要求內地必須只限「中央最高機構」才有權提出引渡。

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