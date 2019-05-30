【逃犯條例】政協陳小春聯署撐修例：我唔識講，總之犯法要繩之於法 (17:07)

政府提出修訂《逃犯條例》，引發廣泛爭議。惠州市政協委員、藝人陳小春被問是否支持修例時，回答稱「我唔識講」，但又說已參與支持修例的聯署，「總之犯了法就一定要繩之於法」。
陳小春受訪時多次提到，認為若有人「做了不應該做的事」、犯了法，「錯了就要認」及受罰。他又說其他人是否支持修例「各有各的立場」，沒有誰對誰錯，但他強調自己「是一個香港人」，有權選擇支持哪一方。
對於演藝界是否擔心修訂《逃犯條例》，陳小春表示，業界「正常做嘢、正常途徑」工作，「不會話亂來」。他未有正面回應演藝界會否動員拍片支持修例，僅稱「一定往正面的方面想」，面對修例時不會道聽途說。
陳小春在2014年成為惠州市政協委員，過往不時就政治議題發聲，去年立法會九龍西選區補選時，他亦曾為屬建制派的陳凱欣助選。
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