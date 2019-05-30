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2019年5月30日星期四
辯方呈陳婉玉筆記簿 記錄公事撮要何鴻燊提問 (19:09)
4項男同志性罪行裁定違憲 另3項須作「補救解釋」 (18:59)
【逃犯條例】李家超：提高移交門檻至7年 必須由中央機關提出 (18:57)
潘樂陶承認去年購入羅便臣道1號單位 未回應鄭若驊無申報 (18:45)
【逃犯條例】保良局羅氏基金中學 指聯署涉冒認已報警 (18:34)
【沙中線調查聆訊】不合格報告照片顯示鋼筋無接駁 禮頓工程師：當時就是看不到 (18:16)
【逃犯條例】政協陳小春聯署撐修例：我唔識講，總之犯法要繩之於法 (17:07)
內地女遊客金紫荊廣場遭旅巴輾腳掌 (16:34)
民主黨前成員創「區選聯盟」 召集人：長遠希望在立法會更進一步 (16:31)
老翁獅子山墮崖 警現場搜救 (15:31)
陳婉玉：與馮永業真心相愛 不覺對方想從中獲利 (15:31)
警破毒窟拘10泰籍男女 檢仿真槍等武器 (15:29)
淺水灣5歲男童疑被工人虐待 送院檢查 (15:21)
申居屋5年不中 六口家成員見親友一抽即中呼不公 (15:08)
華航飛台北緊急折返 香港機場全面戒備 (14:44)
清潔工墮垃圾槽亡裁死於意外 陪審團促提高工人安全意識 (14:24)
【逃犯條例】近300中小學校友聯署反修例 黃均瑜批政治操作騎劫學校 (14:00)
小一派位結果周六公布 73%獲派頭三志願 2011年來新高 (13:28)
專辦印尼機票 騛悅旅遊突倒閉 逾400旅客受影響 (13:19)
沙田工人疑鑿穿電線釀爆炸 (13:09)
陳婉玉庭上展示筆記 有「我是第三者」、「行賄」、「洗去證據」等字眼 (13:03)
【沙中線調查聆訊】禮頓開庭前15分鐘交新關鍵證供 分判商律師：失望 (12:31)
姦鳳姐不遂後竊財 露宿漢認罪囚6年4個月 (12:01)
【逃犯條例】39建制議員聯署倡罪行年期提高至7年 須中央機關申請 (11:51)
油塘男子燒炭亡 女兒揭發報警 (10:39)
荃灣男子墮樓亡 (10:28)
【逃犯條例】黃均瑜批聯署政治操作 教聯會曾聲明撐修例 黃：好正常 (10:23)
歌廳找女友不果 醉漢前額受傷流血 稱遭人從後襲擊 (10:17)
寶馬山巴士私家車相撞 一學生受傷 (09:41)
機翼甩螺絲 港航東京返港航班延誤6小時起飛 乘客：得人驚 (09:32)
【逃犯條例】6國15議員聯署 籲港府撤回修例 (09:01)
驟雨幾陣雷暴 最高氣溫26度 (07:15)
【偵查報道】潘樂陶去年底逾1.6億元購兩豪宅 鄭若驊無申報 (00:00)
警方慈雲山檢1.65萬元霹靂可卡因 拘一男 (23:22)
38歲男子嚴俊斌失蹤 警籲提供消息 (23:10)
跑馬地馬場一晚兩老翁昏迷 一不治一復清醒 (23:09)
劏房漢刺死同鄉裁誤殺罪成 押後周四求情判刑 (21:21)
不信任林鄭議案陸頌雄投贊成票 立法會下月中動議辯論不信任現屆政府 (20:42)
西隧6月1日起加價 私家車75元重型貨車140元 (20:34)
港航飛成田客機3日6零件脫落 日本當局稱不尋常 本港民航處：不影響航機安全 (20:30)
老翁旺角遭撞到捲車底 腳部重創送院 (20:11)
北角巴士撞倒女子 清醒送院 (19:58)
九旬翁深水埗過路遭客貨車撞倒 清醒送院 (19:54)
【麻疹爆發】再一人染麻疹 至今累計76宗 (19:06)
【沙中線調查聆訊】夏正民質疑地盤主管「 明知工程不合規不安全仍照做」 (18:44)
【逃犯條例】「全港師奶」聯署反修例 不同界別地域群組陸續加入 (18:10)
【逃犯條例】法律界6月6日黑衣遊行 郭榮鏗：有法官稱較23條立法更兇狠 (18:00)
指規劃署指引涉歧視精神病康復者弱智人士 平機會去信促刪除 (17:27)
【逃犯條例】尹兆堅提不信任林鄭動議 張建宗斥不合理不公允：抹殺政府努力 (17:17)
婚姻制度覆核案續審 政府：無憲制責任承認同性婚姻 (16:47)
尖沙嘴私家車撞3車衝入韓燒餐廳 司機被揭持已過期學牌 (16:46)
【逃犯條例】鄭若驊：若法庭認為疑犯須釋放 特首不可做任何事 (16:40)
陳婉玉自辯稱遭前夫暴力對待 讚馮永業細心溫柔有風度「令我好舒服」 (16:21)
標準工時立法無期 羅致光︰「過勞死」無公認定義 死幾多人非考慮因素 (16:18)
【逃犯條例】路透社專訪香港法官：修例有風險 香港司法最嚴峻挑戰之一 (16:07)
律師會改選5理事 張達明：中聯辦介入為候選人拉票 (15:59)
濾芯藏600萬元可卡因 無業漢南非返港被捕 (15:59)
【沙中線調查聆訊】地盤主管發現螺絲帽接駁位不合 禮頓工程師指示「照扭，有幾多扭幾多」 (15:17)
清潔工墮垃圾槽死因研訊 死者兒促勞工處深入檢討 (15:14)
西九自由空間6月中開幕設大型黑盒劇場 官方稱場租可負擔 (14:44)
【提提你】五九折新居屋明起可申請 網上交表要注意（附申請須知） (14:39)
馮永業陳婉玉案 地產經紀作供：二人像情侶卿卿我我 (14:29)
不獲港大續約控訴不公 前副教授無力應付區院審訊 終撤回訴訟 (14:23)
【逃犯條例】教聯會譴責學界聯署政治操作 教協斥抹黑表遺憾 (14:23)
銀行高層疑打肉毒桿菌亡 遺屬入稟向醫生李宏邦索償 (14:02)
【逃犯條例】逾170中小學校友聯署反修例 包括福建漢華 林鄭母校簽名人數一天內增逾一倍 (13:04)
【消委會報告】六旬醫保投保人費用4年加一倍 投訴對更改續保條款無權說不 (12:22)
【逃犯條例】劉鑾雄撤回司法覆核申請 稱盼減社會爭拗 (12:03)
【逃犯條例】胡漢清：港府自動獻身用心良苦 稱各界有心魔 (11:47)
灣仔繞道私家車自炒 司機送院不治 (11:21)
逾半醫保索償不獲全數賠 保單條款詮釋爭議多 消委會提14建議 (11:19)
夜總會連續點唱惹不滿 男子遇襲送院 (10:03)
洛桑全球競爭力報告：香港維持第二 新加坡取代美國躍升第一 (09:52)
觀塘男子布腰帶自縊亡 (09:25)
警深水埗掃黃拘一女 (09:23)
驟雨局部雷暴 最高氣溫27度 (07:15)
「貴州幫」來港一日即爆竊 盜Cartier首飾被捕 (01:07)
男子日出康城墮樓 送院後不治 (00:51)
柴灣酒吧遭20多名大漢持棍破壞 一男顧客受傷 (00:21)
葵涌8歲女童曠課逾3月 母涉疏忽照顧被捕 (23:37)
消息：西鐵屯門南延線擬增屯門泳池站 上蓋供港鐵發展住宅 (23:15)
曾偉雄國家禁毒委副主任身分出席聯合國防罪會議 (23:05)
龍鼓灘填海地部分擬作「組裝合成」基地 (21:13)
北角老婦遭的士撞倒 清醒送院 (20:47)
光顧銅鑼灣「尚鮮」吃刺身 10人疑食物中毒 (20:23)
副康文署長跳槽任故宮館館長 (20:12)
8內地男投資貴金屬被騙1400萬元人民幣 來港請願兩度遇襲 警拘13人 (20:07)
【逃犯條例】逾80中小學校友聯署反修例 包括林鄭母校 (19:35)
【麻疹爆發】海港城BVLGARI男員工染麻疹 衛署：同事非接觸者未安排補種疫苗 (19:22)
【逃犯條例】潘曉穎母校師生聯署反修例 發起教師：修例不應綑綁殺人案 (19:14)
【逃犯條例】保安事務委員會擬再加開3日特別會議 共20小時討論修例 (19:10)
【Emily Online】亞運獲獎隊伍出戰香港龍舟嘉年華 嘗美食可租餐具 (18:46)
馬鞍山錦泰苑清潔工墮垃圾槽亡 上司：公司曾囑身體勿伸入槽管 (18:37)
控方：陳婉玉05年以港聯身分同場出席立法會會議 馮永業：人多沒留意 (18:21)
馮永業：若下屬跟公司董事有私人關係 會徴詢公務員事務局 (18:06)
港鐵油塘站新設洗手間及育嬰間周三啟用 (17:53)
房委會新居屋推網上申請 須45分鐘內完成 閒置逾2分鐘即中止申請 (17:46)
【逃犯條例】潘曉穎母校教師校友發起聯署 促港府撤回修例 (17:33)
中環擺花街酒行失竊 前職員疑偷酒逃去 (17:12)
休班警長涉非禮女學生罪脫 官批案發後說話自招嫌疑 (17:04)
東鐵線即晚恢復新信號系統動態行車測試 (16:40)
婚姻制度覆核案開審 同性戀入稟人：婚姻成異性戀「私人會所」 (16:36)
調查：免費優質幼園計劃致工作量大增 四成半幼師每周工作逾61小時 (16:30)
【沙中線調查聆訊】紅磡站隧道鋼筋擅改螺絲帽接駁 港鐵：改動輕微毋須諮詢審批 (16:12)
涉開戶口跨境洗黑錢10億 內地女商人囚5年 (16:09)
馬鞍山錦泰苑清潔工墮垃圾槽亡 遺孀：丈夫未提及安全培訓 (15:32)
中大5月民調：林鄭三司評分齊跌 全部不及格 (15:08)
港大民研：林鄭月娥民望淨值再錄新低 (14:15)
【沙中線調查聆訊】禮頓：螺絲帽鋼筋形狀不一非接駁不妥理由 批紮鐵分判商無駁好 (14:12)
馮永業︰陳婉玉開心被錯叫「馮太」 要她買樓她就買 (13:46)
馮永業︰知陳婉玉港聯身分後感雙方關係或涉公務 決定離開政府 (13:37)
耀東邨男子墮樓亡 (13:29)
智障婦挖姊眼球案 官令被告住青山醫院半年 (13:25)
欺詐下屬獲取獎金罪成 國泰前助理經理獲判80小時社服令 (13:24)
【德庇護黃台仰】德國總領館：難民局獨立決定批出庇護 外交部無參與 (12:51)
商人涉屢開空頭支票欺詐並潛逃 判囚30個月 (12:44)
黃雨警告取消 (12:15)
【逃犯條例】李家傑：條例堵塞法律漏洞 想不到不支持理由 (11:49)
【逃犯條例‧短片】林鄭月娥稱會整合修例意見 數日內回應 (10:57)
警葵涌檢3萬元冰毒拘一男 (10:37)
【逃犯條例】立會宴請外國領事 梁美芬：從表情可知對方冀修例順利審議 (10:02)
警灣仔元朗反黑工掃黃 拘62人 (09:51)
警搗土瓜灣無牌按摩院拘兩人 (09:27)
葵涌八旬翁墮斃 (09:05)
今日最高29度 料連續9天有雨 (07:15)
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內地女遊客金紫荊廣場遭旅巴輾腳掌
(16:34)
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一名66歲趙姓內地女遊客，今早11時許在灣仔金紫荊廣場被一輛旅遊巴輾過，右腳腳掌嚴重受傷浴血。趙婦坐在地上，兩名同鄉陪同在旁，等候救護車到場救治。
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專辦印尼機票 騛悅旅遊突倒閉 逾400旅客受影響
沙田工人疑鑿穿電線釀爆炸
陳婉玉庭上展示筆記 有「我是第三者」、「行賄」、「洗去證據」等字眼
【沙中線調查聆訊】禮頓開庭前15分鐘交新關鍵證供 分判商律師：失望
姦鳳姐不遂後竊財 露宿漢認罪囚6年4個月
【逃犯條例】39建制議員聯署倡罪行年期提高至7年 須中央機關申請
油塘男子燒炭亡 女兒揭發報警
荃灣男子墮樓亡
【逃犯條例】黃均瑜批聯署政治操作 教聯會曾聲明撐修例 黃：好正常
歌廳找女友不果 醉漢前額受傷流血 稱遭人從後襲擊
寶馬山巴士私家車相撞 一學生受傷
機翼甩螺絲 港航東京返港航班延誤6小時起飛 乘客：得人驚
【逃犯條例】6國15議員聯署 籲港府撤回修例
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【偵查報道】潘樂陶去年底逾1.6億元購兩豪宅 鄭若驊無申報
警方慈雲山檢1.65萬元霹靂可卡因 拘一男
38歲男子嚴俊斌失蹤 警籲提供消息
跑馬地馬場一晚兩老翁昏迷 一不治一復清醒
劏房漢刺死同鄉裁誤殺罪成 押後周四求情判刑
不信任林鄭議案陸頌雄投贊成票 立法會下月中動議辯論不信任現屆政府
西隧6月1日起加價 私家車75元重型貨車140元
港航飛成田客機3日6零件脫落 日本當局稱不尋常 本港民航處：不影響航機安全
老翁旺角遭撞到捲車底 腳部重創送院
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九旬翁深水埗過路遭客貨車撞倒 清醒送院
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【逃犯條例】「全港師奶」聯署反修例 不同界別地域群組陸續加入
【逃犯條例】法律界6月6日黑衣遊行 郭榮鏗：有法官稱較23條立法更兇狠
指規劃署指引涉歧視精神病康復者弱智人士 平機會去信促刪除
【逃犯條例】尹兆堅提不信任林鄭動議 張建宗斥不合理不公允：抹殺政府努力
婚姻制度覆核案續審 政府：無憲制責任承認同性婚姻
尖沙嘴私家車撞3車衝入韓燒餐廳 司機被揭持已過期學牌
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陳婉玉自辯稱遭前夫暴力對待 讚馮永業細心溫柔有風度「令我好舒服」
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