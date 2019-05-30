陳婉玉：與馮永業真心相愛　不覺對方想從中獲利 (15:31)

相關報道：陳婉玉庭上展示筆記 有「我是第三者」、「行賄」、「洗去證據」等字眼

陳婉玉接受馮永業一方盤問，她堅稱與馮永業13年關係中，雙方是真心相愛，關係靠「感情」維繫，絕無其他理由。

陳婉玉表示，絕對沒有用金錢「哄」馮永業留在身邊，談話間亦無談論公事，更不感覺馮永業是希望從關係中獲得利益。陳婉玉堅稱，從來沒有向馮永業談及自己是港聯董事及股東，馮永業亦沒有主動問及。

陳婉玉承認，她開始投資後很需要及感激馮永業協助，她知道馮永業買樓偏好舊樓，而當年雍景臺是新樓，所以不符合馮永業一向買樓的偏好。

陳婉玉又承認，當年設立「志俊有限公司」，原意打算邀馮永業「一齊開間公司投資」，藉此「多啲時間見面」，惟馮永業拒絕，但仍會幫助陳婉玉投資。辯方問陳婉玉，是否「佢（馮永業）出力，你出錢」，陳婉玉答「可以咁講」。

辯方又問，陳婉玉投資的翡翠園單位所賺的錢，是否用作「獎勵」馮永業。陳婉玉說「有講過話利潤係大家分嘅，但唔記得幾時講」，又稱她不理會物業賺蝕，亦「唔需要啲錢」。

其他報道：小一派位結果周六公布 73%獲派頭三志願 2011年來新高

其他報道：專辦印尼機票 騛悅旅遊突倒閉 逾400旅客受影響