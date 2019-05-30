申居屋5年不中　六口家成員見親友一抽即中呼不公 (15:08)

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吳女士育有5歲女兒及7個月兒子，與丈夫及其父母6人居於400呎單位，其中4人擠在約100呎的房間。她說，子女漸長大，家裏變得擠迫，自2014年居屋復售起就每期都申請，惜最佳的號碼也只是第80個。吳女士慨嘆，眼見身旁親友抽第一次就抽中居屋，逐個上樓，感到不公平。

吳女士說，其家庭收入不算低，所有政府津貼都未能領取，如不工作減低家庭入息改申請公屋，又或要再排七八年，加上現時私樓200呎單位便要400萬元，又不能做九成按揭，首期門檻更高。

今期居屋申請首次提供電子申請服務，系統運作順暢，如準備好文件，完成整個填表及付費程序約15分鐘，但如有較多家庭成員資料需要填寫，亦無準備好資產計算，所需時間就更多，但要在45分鐘內完成並遞交申請，其間不能中途儲存，網上申請期間如閒置超過兩分鐘，會被中止。

90後夫婦陳先生和太太選擇現場交表，認為「親身到安心點」，憂網上申請如未能於時限內填好資料又要重填，亦怕會有甩漏，認為網上申請較危險。

今期居屋以五九折發售，共有6個項目，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，共提供4871個單位，實用面積由275.5至568.3平方呎不等，售價由156萬至529萬元。另外過去5個過去居屋項目的27個重售單位，亦在今期開放申請。房委會今日開始接受居屋申請、8月攪珠、11月揀樓，6個屋苑分別最快於今年9月底至2020年10月底落成入伙。

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