【逃犯條例】近300中小學校友聯署反修例　黃均瑜批政治操作騎劫學校 (14:00)

發起聯署的舊生，包括來自台灣殺人案事主潘曉穎生前母校赤柱聖士提反書院、特首林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院，以及愛國學校如福建中學及漢華中學等。

教聯會會長黃均瑜今早在港台節目批評，有關聯署是「把學校擺上枱的政治操作」，質疑有關行動「騎劫學校」，「作為校友，保護學校角度，不要把學校、學生捲入政治旋渦」。

《明報》網站陸續透過聯絡各聯署發起人等方法，至今已確認的包括：

赤柱聖士提反書院

嘉諾撒聖方濟各書院

英皇書院

保良局莊啟程預科書院

東華三院李嘉誠中學

聖公會林護紀念中學

慈幼英文學校

聖母無玷聖心書院

保良局李城璧中學

宣道會鄭榮之中學

沙田培英中學

香港培道中學

聖公會林裘謀中學

循道中學

聖公會莫壽增會督中學

恩主教書院

大埔三育中學

天主教崇德英文書院

新界鄉議局元朗區中學

迦密主恩中學

屯門天主教中學

中華基督教會銘賢書院

聖傑靈女子中學

仁濟醫院羅陳楚思中學

瑪利曼中學、瑪利曼小學

東華三院盧幹庭紀念中學

可立中學（嗇色園主辦）

英華女學校

佛教茂峰法師紀念中學

天主教喇沙會張振興伉儷書院

漢華中學

英基屬下學校

聖若瑟英文中學

佛教善德英文中學

香港培英中學

張祝珊英文中學

保良局百周年李兆忠紀念中學

聖公會何明華會督銀禧中學

路德會呂祥光中學校友

香港中國婦女會中學

沙田官立中學

逃犯條例 相關報道：

黃均瑜批聯署政治操作 教聯會曾聲明撐修例 黃：好正常

39建制議員聯署倡罪行年期提高至7年 須中央機關申請

6國15議員聯署 籲港府撤回修例

路透：有法官憂修例後受壓「極不安」 法律界6‧6黑衣遊行反修例

民陣不滿警遊行安排 開會中途離場

逾200大專中小學校友師生反修例 撐修例教聯會斥聯署「政治帶進校園」

教局：教員不應灌輸個人立場

上周高院爭取准聘御狀 劉鑾雄撤修例覆核 稱愛國愛港減爭拗

政界料私下「講掂數」不引渡劉