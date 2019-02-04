【逃犯條例】近300中小學校友聯署反修例　黃均瑜批政治操作騎劫學校 (14:00)

修訂《逃犯條例》爭議持續，本港多間大、中、小學舊生近日發起師生校友聯署表態反對修例，據網頁「學界及各界反送中聯署及關注組整合」，截至今日（30日）下午2時最新名單，已有自稱分別來自30個大專組群、286間中學和5間小學的校友發起相若聯署。
發起聯署的舊生，包括來自台灣殺人案事主潘曉穎生前母校赤柱聖士提反書院、特首林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院，以及愛國學校如福建中學及漢華中學等。
教聯會會長黃均瑜今早在港台節目批評，有關聯署是「把學校擺上枱的政治操作」，質疑有關行動「騎劫學校」，「作為校友，保護學校角度，不要把學校、學生捲入政治旋渦」。
《明報》網站陸續透過聯絡各聯署發起人等方法，至今已確認的包括：
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