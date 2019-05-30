清潔工墮垃圾槽亡裁死於意外　陪審團促提高工人安全意識 (14:24)

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死者羅裕鏘（終年71歲）生前任職錦泰苑外判清潔工，為惠康環境服務有限公司（下稱惠康）員工。3女2男陪審團退庭商議1.5小時後，一致裁定羅裕鏘死於意外。陪審團指出，羅裕鏘的死因是機械性窒息，於2017年12月22日晚上9時30分至50分，羅裕鏘在錦邦閣清理瘀塞垃圾槽時，失足墮槽，翌日零時33分在威爾斯親王醫院宣告不治。

陪審團向三個持份者提出建議，勞工處或職安局應向全港清潔工人提供清理堵塞垃圾槽的訓練，以及提高工人通槽時的安全意識；清潔公司惠康應安排及確保員工參與上述安全通槽訓練，並保留完整受訓紀錄，方便管理層查閱及跟進；涉案屋苑的富城物業管理有限公司，應張貼警告告示於垃圾房門外，確保垃圾槽口上鎖，並加強教育住戶處理大型垃圾的方法。

死因裁判官高偉雄表示，對死者離世感難過，希望如死者兒子所言，不會有同類事件發生，「看似簡單工程，都會有危險」，望公眾關注。高官早上引導時指出，若死者因工作需要清理垃圾槽堵塞，而因清理的行為墮槽，可裁定他死於意外。

家屬在庭外表示，已收到惠康發放的恩恤金，以及相關的工業意外賠償，暫時未知會否進一步索償。被問及是否放下心頭大石時，遺孀點頭微笑，並說「有深入啲了解」。

法醫早前供稱，推斷羅裕鏘死因是機械性窒息，因頸部和上身肌肉遭垃圾袋壓住，難以呼吸，繼而呼吸衰竭，最後缺氧窒息死亡。

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