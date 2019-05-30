【逃犯條例】保良局羅氏基金中學　指聯署涉冒認已報警 (14:05)

學生動源在facebook指出，據該校學生提供的資料，學校師生校友日前發起反逃犯條例修訂聯署，該校校長陳榮光昨日校內早會期間表示，該校學生所發起的反逃犯條例修訂聯署為虛假文書，指有個別人士遭到冒認，並表示會報警處理。其後校方於同日小息時段約見已參與聯署的學生，學生動源正跟進事件。

據該校校友的聯署聲明，聯署於28日發起，內容提到 「我們已經盡量簡化署名程序，希望各位自律，不要冒充並代表其他人簽署」。

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