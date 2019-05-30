【逃犯條例】保良局羅氏基金中學　指聯署涉冒認已報警 (14:05)

不少學校舊生近日發起師生校友聯署反對修訂《逃犯條例》。學生動源今日在facebook稱，據將軍澳保良局羅氏基金中學學生提供的資料，校方聲言報警處理師生聯署。本報致電學校查詢，接聽職員指聯署涉及冒認，校方已報警，職員之後未有回應其他查詢便掛線。
學生動源在facebook指出，據該校學生提供的資料，學校師生校友日前發起反逃犯條例修訂聯署，該校校長陳榮光昨日校內早會期間表示，該校學生所發起的反逃犯條例修訂聯署為虛假文書，指有個別人士遭到冒認，並表示會報警處理。其後校方於同日小息時段約見已參與聯署的學生，學生動源正跟進事件。
據該校校友的聯署聲明，聯署於28日發起，內容提到 「我們已經盡量簡化署名程序，希望各位自律，不要冒充並代表其他人簽署」。
逃犯條例 相關報道：
路透：有法官憂修例後受壓「極不安」 法律界6‧6黑衣遊行反修例
逾200大專中小學校友師生反修例 撐修例教聯會斥聯署「政治帶進校園」
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 保良局羅氏基金中學 聯署 報警 編輯推介