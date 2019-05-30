小一派位結果周六公布　73%獲派頭三志願8年新高 (13:28)

2019年度小一入學統一派位結果今個星期六（6月1日）公布，教育局表示，本年度共有27,334名兒童參加小一入學統一派位，其中19,992人獲派首三個志願，佔參加統一派位學生總數約73%，是自2011年度以來的新高。自行分配學位及統一派位階段，獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為85.2%。
教育局提醒家長，須於周六或周日（6月1日或2日）早上9時半至下午12時半，或下午1時半至4時半，返回原先遞交「選擇學校表格」的統一派位中心領取「小一註冊證」。屆時，家長應攜帶「小一入學申請表」或「選擇學校表格」的家長副本以資證明。
家長亦須依照指定日期，即下星期二或下星期三（6月4日或5日），前往獲派的學校辦理入學註冊手續。辦理入學註冊手續時，家長須將子女的「小一註冊證」交給校方。家長亦須注意，學位一經分派，將不會再更改。
家長若因要事未能依照指定日期及時間辦理註冊手續，必須預先與獲派學校的負責人聯絡，以便作出特別安排，否則將被視作放棄學位處理。
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