陳婉玉庭上展示筆記　有「我是第三者」、「行賄」、「洗去證據」等字眼 (13:03)

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業涉嫌收受「賭王」姨仔陳婉玉51萬元「甜頭」案，今日（30日）在區域法院續審。陳婉玉透露，其女兒於2016年才得悉她與馮永業的地下情，女兒當時「好嬲」，覺得「（陳婉玉）同Wilson咁耐，唔話佢知」，所以匆匆留港數日便離開返回紐約。陳婉玉形容，女兒對她態度很差，因此感委屈，接受心理輔導後決定於同年10月赴美跟女兒解釋清楚。
辯方展示筆記簿，內有陳婉玉寫下與馮永業的感情事，陳婉玉寫下因為「想同個女解釋，驚唔記得點講」，節錄包括「我是第三者」、「我自己都覺不對，又怎樣與你講」。
另一筆記則節錄陳婉玉抵達美國與女兒午飯時對話，其中有「行bribe（行賄）」、「洗去證據」、「我handle唔到他（馮永業）」、「她（女兒）不信Wilson」及「告訴她（女）只因東窗事發」等，均是女兒在對話中，向陳婉玉表示的擔憂和對馮永業的不信任，陳婉玉希望記下告知心理醫生。
陳婉玉又記下與心理醫生的對話，醫生建議她與女兒「解凍」，又表示「大家都愛惜大家」等。醫生又建議，陳婉玉和女兒只有「limited time」見面，籲她「勇敢」跟女兒傾談，又稱女兒仍「敵視」馮永業及有「警覺性」，冀她能「人性化」地跟女兒解構馮永業，讓女兒知道她和馮永業二人「大家enjoy大家」。
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