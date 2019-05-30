陳婉玉庭上展示筆記　有「我是第三者」、「行賄」、「洗去證據」等字眼 (13:03)

辯方展示筆記簿，內有陳婉玉寫下與馮永業的感情事，陳婉玉寫下因為「想同個女解釋，驚唔記得點講」，節錄包括「我是第三者」、「我自己都覺不對，又怎樣與你講」。

另一筆記則節錄陳婉玉抵達美國與女兒午飯時對話，其中有「行bribe（行賄）」、「洗去證據」、「我handle唔到他（馮永業）」、「她（女兒）不信Wilson」及「告訴她（女）只因東窗事發」等，均是女兒在對話中，向陳婉玉表示的擔憂和對馮永業的不信任，陳婉玉希望記下告知心理醫生。

陳婉玉又記下與心理醫生的對話，醫生建議她與女兒「解凍」，又表示「大家都愛惜大家」等。醫生又建議，陳婉玉和女兒只有「limited time」見面，籲她「勇敢」跟女兒傾談，又稱女兒仍「敵視」馮永業及有「警覺性」，冀她能「人性化」地跟女兒解構馮永業，讓女兒知道她和馮永業二人「大家enjoy大家」。

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